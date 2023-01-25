«Брайтон» предложил «Шахтёру» € 20 млн за Матвиенко. «Горняки» хотят € 30 млн

Защитник украинского «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «горняки» отклонили второе предложение «Брайтона» по трансферу Николая Матвиенко, которое составило € 16 млн и € 4 млн в качестве бонусов — украинский клуб всё ещё хочет выручить за спортсмена € 30 млн.

Ранее сообщалось, что украинский футболист сейчас находится с семьёй в Лондоне, но это не связано с переговорами с «Брайтоном».



Напомним, недавно другой украинец из «Шахтёра», Михаил Мудрик, перебрался на Туманный Альбион. Он подписал соглашение с лондонским «Челси».

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видео: