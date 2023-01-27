Марез поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в Кубке английской лиги

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 27 января. Начало игры — в 23:00 мск.
«Это очень хороший трофей, очень хороший кубок. Исторический кубок в этой стране. Мы выиграли его один раз и хотим выиграть снова. Мы готовы пойти на это.
Думаю, что будет важно победить. Это вызов хорошей команде, которая сейчас занимает первое место в лиге. На данный момент это лучшая команда в стране. Но они приедут к нам в пятницу, так что посмотрим, что они могут предложить.
Каждый год у нас была команда, подталкивающая нас в лиге. Четыре или пять лет это был «Ливерпуль», а в этом году — «Арсенал», — приводит слова Мареза официальный сайт «Манчестер Сити».
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