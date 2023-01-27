Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марез поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в Кубке английской лиги

Марез поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в Кубке английской лиги
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 27 января. Начало игры — в 23:00 мск.

«Это очень хороший трофей, очень хороший кубок. Исторический кубок в этой стране. Мы выиграли его один раз и хотим выиграть снова. Мы готовы пойти на это.

Думаю, что будет важно победить. Это вызов хорошей команде, которая сейчас занимает первое место в лиге. На данный момент это лучшая команда в стране. Но они приедут к нам в пятницу, так что посмотрим, что они могут предложить.

Каждый год у нас была команда, подталкивающая нас в лиге. Четыре или пять лет это был «Ливерпуль», а в этом году — «Арсенал», — приводит слова Мареза официальный сайт «Манчестер Сити».

Новость по теме
Гвардиола: мы должны показать себе, насколько мы далеки или близки к «Арсеналу»

Видео: Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023