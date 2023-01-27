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Тальяфико: тот, кто знает Мартинеса, понимает, что он хороший, но немного сумасшедший

Тальяфико: тот, кто знает Мартинеса, понимает, что он хороший, но немного сумасшедший
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Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о поведении своего партнёра по национальной команде – вратаря Эмилиано Мартинеса – после финального матча чемпионата мира в Катаре, в котором южноамериканцы одержали победу в серии пенальти. Напомним, Мартинес, который получил приз как лучший вратарь турнира, продемонстрировал неприличный жест, приложив награду к паху.

«Я думаю, когда ты достигаешь чего-то действительно большого, такого, как победа на чемпионате мира, ты получаешь эмоции, которые могут вызвать взрыв. Такие чувства могут привести к странным поступкам. Те, кто лично знает Мартинеса, понимают, что он хороший человек, но и немного сумасшедший. Мы уже были в курсе его характера, но я могу понять, что со стороны это может произвести плохое впечатление. Я только хочу напомнить людям, что ты не становишься чемпионом мира каждый день, возможно, в другие моменты проще контролировать свои эмоции», — приводит слова Тальяфико Footmercato.

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