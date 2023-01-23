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Килиан Мбаппе имитировал неприличный жест Эмилиано Мартинеса, показанный на ЧМ-2022

Килиан Мбаппе имитировал неприличный жест Эмилиано Мартинеса, показанный на ЧМ-2022
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе имитировал скандальный жест голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, сделанный после окончания финального матче чемпионата мира в Катаре, сообщает Sport Bible.

По сведениям источника, Мбаппе изобразил тот же жест с предметом, похожим на кубок, выходя с тренировочной базы парижского клуба.

Напомним, после финала мирового первенства лучшим голкипером турнира был признан вратарь латиноамериканской команды Эмилиано Мартинес, который после получения «Золотой перчатки» изобразил неприличный жест, подставив награду к своему паху.

Позже голкипер объяснил, что показал подобный жест из-за того, что его освистывали французские болельщики во время финального матча.

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