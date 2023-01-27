Кавани, Годин, Хименес и Муслера получили дисквалификации по итогам матча с Ганой на ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес свои решения в отношении инцидентов, которые произошли во время и после матча чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Ганы и Уругвая. Игра состоялась 2 декабря 2022 года и завершилась победой национальной команды Ганы со счётом 2:0.



Дисциплинарный комитет ФИФА пришёл к выводу, что уругвайская футбольная ассоциация несёт ответственность за дискриминационное поведение своих болельщиков, а также за неправомерное, оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры представителями команды. Футбольная ассоциация Уругвая наказана частичным закрытием трибун стадиона на следующем международном матче ФИФА и штрафом в размере 50 000 швейцарских франков.



Санкции были применены к уругвайским игрокам Хосе Марии Хименесу, Фернандо Муслере, Эдинсону Кавани и Диего Годину. После финального свистка они выражали недовольство судейством немецкого арбитра Даниэля Зиберта. Хименес и Муслера дисквалифицированы на четыре матча и получили штраф в размере 20 000 швейцарских франков. Кавани и Годин дисквалифицированы на один матч и оштрафованы на 15 000 швейцарских франков.

Напомним, сборная Уругвая могла выйти в плей-офф чемпионата мира, если бы забила ещё один гол в игре, за счёт лучшей разницы мячей, чем у команды Южной Кореи.