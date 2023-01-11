Кавани: если меня накажут за удар по VAR, то арбитра игры с Ганой должны посадить в тюрьму

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал свою возможную дисквалификацию за удар по монитору VAR после матча с Ганой на чемпионате мира 2022 года в Катаре (2:0).

«Если меня накажут за то, что я ударил монитор VAR, то арбитра должны посадить в тюрьму за то, что он лишил нас плей-офф чемпионата мира.

Эта ошибка судьи, VAR и всё это должны остаться в прошлом. Сейчас нужно смотреть на эти вещи по-другому. Я обеспокоен возможным наказанием, потому что это было бы нечестно по отношению к моим одноклубникам и товарищам по сборной. И это нормально, что кто-то беспокоится, но такие вещи случаются. Нужно принимать сторону и футболиста тоже, не только судьи. Нужно смотреть, что произошло, почему это произошло и как.

Да, мы должны отвечать за своё поведение, но мы люди, и такое случается на поле, когда вы много работаете и играете со страстью, вам приходится иметь дело с подобными ситуациями. Это случается не в первый раз. И, возможно, реакция на это может быть немного мягче», — приводит слова Кавани El Pais.



Напомним, сборная Уругвая могла выйти в плей-офф чемпионата мира, если бы забила ещё один гол в игре, за счёт лучшей разницы мячей, чем у команды Южной Кореи. Главный арбитр не поставил пенальти в ворота африканской команды в самой концовке встречи, что спровоцировало скандал: Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА. Игрокам может грозить дисквалификация сроком до полугода.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ: