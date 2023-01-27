«Болонья» обыграла «Специю», забив по голу в каждом из таймов

Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Болонья» принимала «Специю». Команды встречались на стадионе «Ренато Далль'Ара». Финальный свисток главного арбитра Луки Массими зафиксировал победу хозяев.
На 37-й минуте гол в ворота гостей забил австрийский защитник Стефан Пош, ему ассистировал Риккардо Орсолини. На 77-й минуте мяч на свой счёт записал сам Орсолини – он установил окончательный счёт — 2:0.
Коллектив Тьяго Мотты благодаря победе набрал 26 баллов и поднялся на девятое место в турнирной таблице. В активе «Специи» по-прежнему 18 очков – команда расположилась на 16-й позиции. «Верону», которая располагается на 18-м месте, в зоне вылета, «Специя» опережает на пять очков.
В следующем туре «Болонья» на выезде сыграет с «Фиорентиной», «Специи» предстоит встреча с лидером чемпионата – «Наполи».
- 27 января 2023
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