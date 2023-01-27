«ПСЖ» сделает последнее предложение «Лиону» по Шерки. Альтернатива — Малком

«ПСЖ» предпримет последнюю, третью, попытку подписать 19-летнего вингера «Лиона» Райана Шерки. Действующий клуб вундеркинда не собирается его отпускать, поэтому парижане, вероятно, вернутся к трансферу футболиста летом. Об этом сообщает L'Equipe. Альтернативой Шерки назывался нападающий «Зенита» Малком.

Сообщалось, что действующий чемпион Франции ищет игрока на замену ушедшему в «Вулверхэмптон» Пабло Сарабии. Появлялась информация, что «ПСЖ» готов рассмотреть аренду с правом выкупа Малкома и якобы сам футболист дал добро на подобный переход.

Шерки в 18 матчах нынешнего сезона забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

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