Самый дорогой игрок РПЛ уйдёт из «Зенита» в «ПСЖ»? В деле может быть замешан Месси!

В это зимнее окно может состояться один из самых громких трансферов в российском футболе за последние годы. Возможно, главная звезда РПЛ, вингер «Зенита» Малком заинтересовал топ-клуб Европы – «ПСЖ». Четыре года назад парижский клуб выкупил у петербургского Леандро Паредеса за € 40 млн (плюс € 8 млн бонусами), поэтому и переход бразильца кажется вполне реальным.

Информация о вероятном переходе Малкома в «ПСЖ» появилась ещё в четверг, 26 января. Журналист Relevo Маттео Моретто написал, что бразилец предложен парижскому клубу. В тот же день агент игрока Луис Фернандо Гарсия назвал новость «фейком», заявив, что не предлагал никому услуги своего клиента. Он продолжает уверять, что все зенитовские бразильцы, на которых есть спрос в Европе – Малком, Клаудиньо и Вендел, – доиграют сезон в Санкт-Петербурге.

Однако тему развил L'Equipe. По данным авторитетного французского издания, в «ПСЖ» действительно подумывали о трансфере Малкома, но в шорт-листе руководителя спортивного проекта клуба Луиша Кампуша бразилец шёл не под первым номером. Главной целью парижан на позицию атакующего полузащитника был юный талант «Лиона» Райан Шерки. К слову, три с небольшим года назад этот парень дебютировал в Лиге чемпионов, будучи 16-летним, в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Тогда ему не хватило всего 15 дней до рекорда ЛЧ.

Французы написали, что Кампуш несколько недель назад изучал возможность покупки Малкома, а потом решил сосредоточиться на кандидатуре Шерки. Сегодня же стало известно, что «Лион» пока отказался продавать своего полузащитника. «ПСЖ» отложил трансфер Шерки до лета 2023-го. В этой связи Кампуш намерен активизировать переговоры с «Зенитом» по Малкому. Альтернативы бразильцу – Маттиа Цаканьи из «Лацио» и Арда Гюлер из «Фенербахче», вот только они стоят слишком дорого даже для «ПСЖ».

Парижанам перед решающим отрезком в Лиге 1 и Лиге чемпионов нужен ещё один игрок в группу атаки. Ведь на днях клуб продал в «Вулверхэмптон» полузащитника Пабло Сарабию. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье, по сути, подтвердил, что поиск новичка ведётся:

«Я уже говорил вам, что если мы потеряем какого-то игрока, то хотели бы приобрести ему замену, – напомнил Галтье на последней пресс-конференции. – Мы лишились атакующего футболиста. Было бы неплохо, если бы взяли игрока в атакующую линию».

Трансфер Малкома в «ПСЖ» может быть организован в том числе по инициативе… Лионеля Месси! Как минимум с его одобрения. У аргентинской звезды Парижа очень хорошие отношения с зенитовцем. Месси и Малком играли вместе год в «Барселоне», и бразилец был его сменщиком по позиции. Малком рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам. Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше».

Малком и Месси Фото: Eric Alonso/MB Media/Getty Images

В этой истории возникают вопросы по поводу мотивации самого Малкома. Если в Париже бразилец заработает больше (что не факт), то насколько готов снова принять роль запасного на пике карьеры в 25 лет? Понятно, что, имея в конкурентах Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, он не получит много игрового времени. Но на другой чаше весов возможность опять играть в Лиге чемпионов и даже выиграть её. Продолжая карьеру в России, Малком ещё долго рискует оставаться без еврокубков.

Уместно напомнить, что «Зенит» покупал Малкома у «Барселоны» за € 40 млн. Это до сих пор официально самое дорогое приобретение в РПЛ наряду с транферами Халка из «Порту» и Акселя Витселя из «Бенфики». Впрочем, за период выступлений в России стоимость бразильца упала – сейчас Transfermarkt оценивает Малкома лишь в € 26 млн. Очевидно, за эти деньги «Зенит» не отпустит бразильца, с которым продлил контракт полгода назад до лета 2027-го. А вот если «ПСЖ» предложит за вингера сумму, более-менее близкую к той, что фигурировала в сделке петербургского клуба с «Барсой», то переход, скорее всего, состоится.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому «слухами». Но иногда бизнес любит тишину. Особенно – крупный. Агент Гарсия, например, ещё за пару-тройку дней до ухода из петербургского клуба Ивана Куарежмы уверял, что инсайды о трансфере не соответствуют действительности и голкипер доиграет сезон в России. Между тем, по данным Footmercato, Малком предложен и «Ньюкаслу». Не слишком ли много совпадений в один день, чтобы считать новости слухами?

У Малкома очень хороший сезон: бразилец забил 15 мячей и сделал семь голевых передач в 23 матчах за «Зенит». Петербургскому клубу будет непросто найти адекватную замену бразильцу. И тем более в нынешних политических условиях привести в Россию игрока, равного по классу Малкому.