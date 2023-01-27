«Манчестер Юнайтед» отдал 19-летнего полузащитника Чарли Сэвиджа в аренду до конца сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Чарли Сэвидж оставшуюся часть сезона проведёт в аренде в клубе «Форест Грин Роверс», который выступает в третьем по значимости дивизионе Англии.



«19-летний игрок почувствует вкус взрослого футбола в команде из Глостершира, который в четверг назначил Данкана Фергюсона на пост главного тренера.



Условия аренды были согласованы на прошлой неделе, «Форест Грин» был выбран как идеальное место для Сэвиджа, где он мог бы развивать и оттачивать свои таланты, находясь под пристальным наблюдением сотрудников «Манчестер Юнайтед», — гласит заявление пресс-службы «красных дьяволов».



На счету Сэвиджа один матч за главную команду «Юнайтед», он вышел на замену в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» в декабре 2021 года.

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