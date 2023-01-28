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«РБ Лейпциг» за 13 матчей под руководством Розе набрал больше всех очков в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» за 13 матчей под руководством Розе набрал больше всех очков в Бундеслиге
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Накануне состоялся матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.

После этой победы клуб из Лейпцига в 13 матчах Бундеслиги под руководством Марко Розе набрал 30 очков, больше, чем любой другой клуб чемпионата Германии за этот период.

Напомним, благодаря этой победе «РБ Лейпциг» поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 35 очков в 18 матчах. «Штутгарт» располагается на 15-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Бавария» (36).

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