Макарчук: Карпин доступно всё объясняет

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук высказался о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Макарчук дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Кыргызстана 24 сентября 2022 года. Россия обыграла Кыргызстан со счётом 2:1.



«Карпин доступно всё объясняет. На теории, когда было много новых игроков, он за 20 минут объяснил, чего он хочет от нас в защите и в атаке. Я вышел оттуда и понимал, куда мне двигаться. Бывают тренеры, которые по часу проводят теории, много чего там говорят, а ты потом выходишь и не понимаешь — куда бежать, начинаешь с пацанами обсуждать», — приводит слова Макарчука «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Макарчук провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.