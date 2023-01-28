Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе: РПЛ практически превосходит чемпионат Бельгии

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с чемпионатами Англии и Бельгии. По мнению футболиста, российский чемпионат в некоторых аспектах превосходит бельгийский турнир.



«По сравнению с Англией, да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ – лучшая лига в мире. Но с бельгийским чемпионатом российская лига не только идёт на равных, но и практически превосходит его», — приводит слова Сиссе Metaratings.



«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В своём первом матче РПЛ после зимнего перерыва «Урал» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 4 марта.