Игрок «Урала» Сиссе: отношения России и Гвинеи всегда были хорошими. В Бельгии по-другому

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о выступлениях за сборную Гвинеи.

«Тренеры из Гвинеи поддерживают тесный контакт с гвинейцами по всему миру. Для меня было мечтой играть за Гвинею, поэтому выбор был не очень сложным. Вся моя семья родом из Гвинеи, так что это особая гордость для всей нашей семьи. Честно говоря, я люблю Гвинею, поэтому для меня нет никаких проблем. Когда я приехал, мне сразу понравилась страна. Но с Бельгией у Гвинеи нет ничего общего. Конечно, я часто бываю в Гвинее, особенно во время долгих каникул, чтобы повидаться с семьёй, которая живёт там.

Между Гвинеей и Россией никогда не было проблем, отношения между странами всегда были хорошими. В Бельгии всё по-другому, там у людей есть своё мнение на всё происходящее в России сейчас», — приводит слова Сиссе Metaratings.

Напомним, Сиссе, родившийся в бельгийском городе Льеж, выступал за юношеские и молодёжные сборные Бельгии, но в сентябре 2018 году получил разрешение ФИФА играть за национальную команду Гвинеи.