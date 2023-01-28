«Сочи» хочет приобрести защитника «Риу Аве» Виллиама
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«Сочи» ведёт переговоры с португальским «Риу Аве» о переходе бразильского защитника Патрика Виллиама. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сочи» хочет арендовать бразильца с правом выкупа, но португальский клуб настаивает на полноценном трансфере. Переговоры продолжаются.
Виллиам в текущем сезоне чемпионата Португалии провёл 11 матчей. «Риу Аве» занимает девятое место в турнирной таблице португальской Примейры сезона-2022/2023. Команда набрала 21 очко после 17 матчей. Лидирует «Бенфика» — 47 очков.
«Сочи» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42). Ранее «Сочи» возглавил Курбан Бердыев.
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