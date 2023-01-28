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Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе: Наби Кейта для Гвинеи, как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара

Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе: Наби Кейта для Гвинеи, как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара
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Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о соотечественнике, футболисте «Ливерпуля» Наби Кейта.

«Конечно, Наби Кейта — самый важный футболист в Гвинее. После всех побед, которые он завоевал с «Ливерпулем», он является самым важным игроком Гвинеи. Для нас он, как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара.

Могла бы Гвинея выйти на чемпионат мира, если бы у нас был Поль Погба? На поле 11 игроков, а не один. Он мог бы добавить качества для сборной, но нужно помнить, что футбол – это командная игра. Лично с ним я не знаком, но за Гвинею я играл вместе с его родным братом Флорентином», — приводит слова Сиссе Metaratings.

Напомним, Кейта вызывается в национальную команду Гвинеи с 2013 года. Сиссе играет за основную сборную страны с 2018 года.

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