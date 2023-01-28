Агент Карпукаса: у Артёма есть цель пробиться в Европу, но сейчас он игрок «Локомотива»

Агент Александр Клюев, занимающийся делами полузащитника московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, рассказал о целях футболиста попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов в будущем.

«Честно, я не знаю про некий клуб из Франции, который заинтересовался Артёмом, такого разговора не было. К нам никто не обращался.

Есть ли у Карпукаса цель попробовать себя в Европе и насколько это возможно в ближайшие годы? У Артёма, как и у каждого амбициозного футболиста, есть цель пробиться в Европу, но сейчас он сосредоточен на подготовке к сезону в составе «Локомотива», — приводит слова Клюева Metaratings.

20-летний Карпукас сыграл 20 матчей за железнодорожников в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, отметившись одним забитым мячом.