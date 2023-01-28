Гарри Кейн может пропустить матч Кубка Англии с «Престоном» из-за перенесённой болезни

Тренер «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Стеллини рассказал о состоянии нападающего «шпор» Гарри Кейна перед матчем 1/16 финала Кубка Англии с «Престон Норт Энд». Встреча состоится сегодня, 28 января. Начало игры — в 21:00 мск.
«Самое важное, что мы должны проанализировать,— это состояние Гарри. Он сыграл наш последний матч с болезнью. На этой неделе он тренировался только в пятницу. Он не в идеальной форме, но хочет быть с нами, быть вовлечённым в игру. Он хочет играть в каждом матче. Мы рады, что он вернулся, но последние три дня были для него не такими хорошими, потому что он сильно напрягся в последней игре», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».
Кейн отметился победным голом в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0).
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