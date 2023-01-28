Ольга Смородская: мне неинтересны Сёмин, Слуцкий и Юран в РПЛ. Всё с ними ясно

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что ей интересно наблюдать за действующими тренерами клубов Российской Премьер-Лиги.

«Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают — Федотов, Семак и Карпин. Мне неинтересны Сёмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ. Всё с ними ясно, включая Слуцкого», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35). После перерыва нынешний розыгрыш чемпионата России возобновится 3 марта. В первом матче 18-го тура РПЛ сыграют «Факел» и «Химки».