Гогличидзе: меня могли отчислить из академии «Краснодара» из-за низкого роста

Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе, являющийся воспитанником академии «Краснодара», рассказал, что мог быть отчислен из-за невысокого роста.

«Я был на отчислении в «Краснодаре», потому что не выдерживал конкуренцию. Потом тренер Максим Пряников меня поставил на турнир «Шерифа» в Молдавии — я там был признан лучшим защитником. Потихоньку начало получаться: в молодёжную сборную попал, потом в «Краснодар-2».

Когда я приехал лет в 13-14 в «Краснодар», вокруг все были здоровые ребята — метр 80 ростом, а я метр 60. Конкурировать с ними было очень тяжело», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Гогличидзе присоединился к «Уралу» в 2021 году, перейдя из «Краснодара» на правах аренды. По истечении сезона в составе команды екатеринбуржцы выкупили 25-летнего защитника.