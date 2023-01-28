Семак отреагировал на информацию о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Малкома во французский «ПСЖ».

«Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждём официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом. На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло.



Какое настроение у Малкома? Хорошее настроение. И вчера, и сегодня. Ещё раз повторю: он полностью готов отдавать все свои силы для того, чтобы помогать нашей команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».