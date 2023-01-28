Карло Анчелотти: хочу, чтобы футбол «Реала» был многоликим

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о критике мадридской команды из-за отсутствия чёткого игрового стиля.
«Когда мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне, люди говорили, что у нас нет своего игрового стиля, и это нормально. «Реал» не имеет чёткой идентичности, но лишь по той простой причине, что я этого не хочу. Пусть говорят, что у нас нет своего стиля, но я хочу, чтобы наш футбол был многоликим», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Завтра, 29 января, «Реал» сыграет с клубом «Реал Сосьедад» в матче 19-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало матча — в 23:00 мск. «Реал» в 17 матчах набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
- 28 января 2023
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