Калачёв: в Россию часто приезжают очень средние легионеры. На их фоне наши игроки не хуже
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв оценил качество иностранных игроков, приезжающих выступать за команды Российской Премьер-Лиги, заявив, что часто легионеры не лучше россиян.
«Отсутствие легионеров идёт на пользу «Ростову»? Трудно сказать. Когда легионеры высокого уровня – это одно. Но зачастую приезжают очень средние игроки. На их фоне наши ребята точно не теряются. Я не против легионеров как таковых. Думаю, при нынешней системе у российских футболистов достаточно шансов пробиться в основной состав. Всё зависит только от них. Когда-нибудь бан российского футбола закончится. Возможно, к тому моменту мы увидим уже больше качественных молодых футболистов», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».
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