Кафанов: буду приводить Хайкина в пример молодым вратарям

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал переход российского голкипера Никиты Хайкина в английский «Бристоль Сити». Футболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

«К переходу Никиты отношусь положительно, он провёл два отличных сезона в топ-клубе Норвегии, был первым номером. Не каждый решится всё это оставить и уехать навстречу новому испытанию. Там у него место практически было забронировано, болельщики любят его, можно сказать, на руках носят. Поехать в другую лигу, где никто ничего не гарантировал, и начинать всё заново – не каждый сможет.



Тем не менее это шаг вперёд в его карьере, потому что второй по значимости дивизион в Англии – очень высокий уровень. Новая лига как минимум не ниже уровнем, даже выше, и место никто не гарантирует. Никита начинает всё заново. В плане личностного и профессионального развития – это шаг вперёд. Там другой менталитет, другая страна, другой быт и обычаи, всё это пойдёт только в плюс.



Уверен, что у него всё получится. Может, не сразу, возможно, стоит подождать своего шанса. В Норвегии он ждал год и потом стал первым номером и чемпионом. Никита не обладает какими-то выдающимися антропометрическими или физическими данными и добился всего этого прежде всего своей головой и анализом, потому что хороший вратарь – это заслуга умственных способностей.



Пример его карьеры можно привести молодым начинающим вратарям, которые попадают во взрослый футбол, в команду мастеров. До 25 лет у него ничего не получалось – он объездил очень много команд в разных странах, был на просмотрах, но его не оставляли. Он руки не опускал, продолжал верить, что сможет играть, искал свою команду, где сумеет реализовать свои возможности. Я буду приводить его в пример вратарям – как надо проявлять характер в спорте и доказывать свою состоятельность», – приводит слова Кафанова Metaratings.