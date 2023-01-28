Роналду даст показания по делу «Ювентуса» итальянской прокуратуре

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов дать показания по делу «Ювентуса». Футболист собирается поговорить с прокуратурой Турина. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Расследование в отношении «Ювентуса» началось после того, как выяснилось, что во время пандемии коронавируса, когда Роналду и ряд других игроков «старой синьоры» отказались от части своей зарплаты, футболисты на самом деле подписали частные соглашения, позволившие им получать деньги в полном объёме без уведомления в этом ФИФА.
В соответствии с одним из этих документов, «Ювентус» должен Роналду около € 19,5 млн. Сам португалец ранее отказывался давать показания по этому делу.
Пока неизвестно, где и когда состоится встреча Роналду с представителями прокуратуры, но ожидается, что она пройдёт в Италии, Мадриде или Лиссабоне.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131:
- 28 января 2023
-
16:45
-
16:44
-
16:44
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:26
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:32
-
14:28
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:01
-
13:00