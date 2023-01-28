Роналду даст показания по делу «Ювентуса» итальянской прокуратуре

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов дать показания по делу «Ювентуса». Футболист собирается поговорить с прокуратурой Турина. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Расследование в отношении «Ювентуса» началось после того, как выяснилось, что во время пандемии коронавируса, когда Роналду и ряд других игроков «старой синьоры» отказались от части своей зарплаты, футболисты на самом деле подписали частные соглашения, позволившие им получать деньги в полном объёме без уведомления в этом ФИФА.

В соответствии с одним из этих документов, «Ювентус» должен Роналду около € 19,5 млн. Сам португалец ранее отказывался давать показания по этому делу.

Пока неизвестно, где и когда состоится встреча Роналду с представителями прокуратуры, но ожидается, что она пройдёт в Италии, Мадриде или Лиссабоне.

У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131: