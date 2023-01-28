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«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на контрольный матч

«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на контрольный матч
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Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Тесленко, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Зотов, Дзагоев, Горбунов, Лисакович, Фамейе.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Коваленко, Констанца, Чиркович, Ежов, Рахманович, Шитов.

Сегодня, 28 января, «Крылья Советов» в контрольном матче обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Дмитрий Цыпченко, Владимир Хубулов (с пенальти) и Илья Гапонов.

Ранее казанский «Рубин» объявил об утверждении Юрия Уткульбаева в качестве главного тренера команды.

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