«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на контрольный матч

Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.



Стартовые составы команд:



«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Тесленко, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Зотов, Дзагоев, Горбунов, Лисакович, Фамейе.



«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Коваленко, Констанца, Чиркович, Ежов, Рахманович, Шитов.



Сегодня, 28 января, «Крылья Советов» в контрольном матче обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Дмитрий Цыпченко, Владимир Хубулов (с пенальти) и Илья Гапонов.

Ранее казанский «Рубин» объявил об утверждении Юрия Уткульбаева в качестве главного тренера команды.