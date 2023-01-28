«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на контрольный матч
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Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Тесленко, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Зотов, Дзагоев, Горбунов, Лисакович, Фамейе.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Коваленко, Констанца, Чиркович, Ежов, Рахманович, Шитов.
Сегодня, 28 января, «Крылья Советов» в контрольном матче обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Дмитрий Цыпченко, Владимир Хубулов (с пенальти) и Илья Гапонов.
Ранее казанский «Рубин» объявил об утверждении Юрия Уткульбаева в качестве главного тренера команды.
Новость по темеЮрий Уткульбаев — новый главный тренер «Рубина»
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