Юрий Уткульбаев — новый главный тренер «Рубина»

Казанский «Рубин» объявил об утверждении Юрия Уткульбаева в качестве главного тренера команды.

Фото: ФК «Рубин»

Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона-2022/2023.

Юрий Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года после отставки предыдущего наставника казанцев Леонида Слуцкого. Под руководством нового тренера «Рубин» одержал две победы в двух заключительных матчах в 2022 году – 2:1 в гостях над «Уфой» и 2:0 дома над «Нефтехимиком».

«Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги в текущем сезоне, набрав 37 очков после 20 сыгранных матчей. Напомним, казанский клуб вылетел из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Для того чтобы вернуться в элитный дивизион напрямую, «Рубину» нужно занять одну из двух первых строчек турнирной таблицы в конце сезона.