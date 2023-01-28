Юрий Уткульбаев — новый главный тренер «Рубина»

Казанский «Рубин» объявил об утверждении Юрия Уткульбаева в качестве главного тренера команды.
Фото: ФК «Рубин»
Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона-2022/2023.
Юрий Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года после отставки предыдущего наставника казанцев Леонида Слуцкого. Под руководством нового тренера «Рубин» одержал две победы в двух заключительных матчах в 2022 году – 2:1 в гостях над «Уфой» и 2:0 дома над «Нефтехимиком».
«Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги в текущем сезоне, набрав 37 очков после 20 сыгранных матчей. Напомним, казанский клуб вылетел из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Для того чтобы вернуться в элитный дивизион напрямую, «Рубину» нужно занять одну из двух первых строчек турнирной таблицы в конце сезона.
- 28 января 2023
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