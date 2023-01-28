Калачёв: Карпин — один из самых сильных тренеров России
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв назвал главного тренера ростовчан Валерия Карпина одним из самых сильных специалистов России.
«Я работал с Карпиным ещё игроком. Мне всегда было с ним комфортно и интересно. Я понимаю, что он требует от футболистов. И почему это даёт результат. Думаю, его можно назвать одним из самых сильных тренеров России. Всё-таки не просто так он работает со сборной.
Какое место по итогам сезона можно будет назвать успешным? Если останутся в тройке – это будет большой успех. Но если попадут в топ-6 – тоже хорошее достижение», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 35 очков.
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