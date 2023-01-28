«Антверпен» объявил о переходе Гирано Керка из «Локомотива»

Бельгийский «Антверпен» объявил о подписании соглашения с Гирано Керком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист перешёл в «Антверпен» из «Локомотива», где играл последние полтора года. Он воспользовался правилом ФИФА, которое разрешает иностранным игрокам Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты с клубами.

До зимней паузы в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Керк был задействован во всех матчах «Локомотива». Футболист забил два гола и оформил одну результативную передачу. В групповом этапе Фонбет Кубка России он также провёл все шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.



«Локомотив» завершил первую часть чемпионата России на 14-м месте, набрав 13 очков после 17 игр.