Экс-форвард «Арсенала» Саного, не игравший 1,5 года, стал футболистом армянского «Урарту»
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Ереванский клуб «Урарту» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Яя Саного. 30-летний французский футболист подписал контракт с новой командой на правах свободного агента.
Саного начал профессиональную карьеру в «Осере», но в возрасте 21 года отправился в лондонский «Арсенал», где пробыл четыре сезона. Также в его карьере были «Кристал Пэлас», «Аякс». Последней командой Саного был «Хаддерсфилд», который он покинул летом 2021 года.
Летом 2020-го сообщалось, что «Спартак» предложил французскому нападающему контракт, но стороны так и не сумели договориться. Позднее сам Саного подтвердил, что, помимо «Спартака», им также интересовалось «Динамо».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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