Малафеев: у Лунёва не получилось то, что хотелось. Но время в «Байере» не потеряно зря

Бывший вратарь Вячеслав Малафеев высказался о карьере своего визави Андрея Лунёва, выступающего в «Байере». Российский голкипер может продолжить игровой путь в другом клубе.

«Не считаю, что Лунёв допустил существенную ошибку, перейдя из «Зенита» в «Байер». Время не было потеряно зря. Это попытка заиграть в Европе. Он бы сильно жалел, если бы не попробовал и упустил свой шанс. Наверное, не получилось то, чего хотелось бы.



Стоит ли ему пробовать себя дальше в Европе? Всё зависит от того, как он себя чувствует, насколько в себе уверен. Конечно же, в нынешних условиях очень сложно заиграть в Европе. Нужно невероятно себя проявить, чтобы стать первым номером. Политические моменты тоже могут играть роль. В России, конечно же, в этом плане поспокойнее. Тут у него больше шансов закрепиться в какой-то команде», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.