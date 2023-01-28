Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малафеев: у Лунёва не получилось то, что хотелось. Но время в «Байере» не потеряно зря

Малафеев: у Лунёва не получилось то, что хотелось. Но время в «Байере» не потеряно зря
Комментарии

Бывший вратарь Вячеслав Малафеев высказался о карьере своего визави Андрея Лунёва, выступающего в «Байере». Российский голкипер может продолжить игровой путь в другом клубе.

«Не считаю, что Лунёв допустил существенную ошибку, перейдя из «Зенита» в «Байер». Время не было потеряно зря. Это попытка заиграть в Европе. Он бы сильно жалел, если бы не попробовал и упустил свой шанс. Наверное, не получилось то, чего хотелось бы.

Стоит ли ему пробовать себя дальше в Европе? Всё зависит от того, как он себя чувствует, насколько в себе уверен. Конечно же, в нынешних условиях очень сложно заиграть в Европе. Нужно невероятно себя проявить, чтобы стать первым номером. Политические моменты тоже могут играть роль. В России, конечно же, в этом плане поспокойнее. Тут у него больше шансов закрепиться в какой-то команде», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Новость по теме
Владимир Габулов: Лунёв молодец, что попробовал себя в Европе — это совершенно другой мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023