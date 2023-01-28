Франко Камоцци: Малком — футболист уровня «ПСЖ». Его уход станет потерей для «Зенита»
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес «ПСЖ» к нападающему «Зенита» Малкому.
«Малком — футболист, который соответствует уровню «ПСЖ». Конечно, его возможный переход в «ПСЖ» станет серьёзной потерей для «Зенита», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«ПСЖ» заинтересовался подписанием Малкома после продажи Пабло Сарабии в «Вулверхэмптон». Клуб вёл переговоры с «Лионом» о переходе 19-летнего Райана Шерки, но не смог договориться, поэтому спортивный директор парижан Луиш Кампуш готов сконцентрироваться на переходе Малкома, которого хотят арендовать с правом выкупа. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к игроку.
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