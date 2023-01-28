Лаутаро Мартинес — о победе «Интера» над «Кремонезе»: эти три очка имеют большую ценность

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал волевую победу над «Кремонезе» благодаря его двум забитым мячам (2:1).

«Эти три очка имеют большую ценность, потому что мы поначалу проигрывали в матче. Сегодня успех дался нам с трудом, но отсюда и до конца так будет всегда. Мы должны быть готовы и идти на матчи как на войну.

Я забил уже 11 голов в чемпионате? Надеюсь выйти на максимум. Это значит, что я всегда готов протянуть команде руку помощи, вот что меня действительно интересует.

Дерби с «Миланом»? Сначала нас ждёт «Аталанта» в кубке: нам нужно восстановить силы, мы знаем, на что похожи матчи с ними. А Кубок Италии — это соревнование, которое затем может привести нас к ещё одному финалу в этом сезоне», — приводит слова Мартинеса FC Inter News.

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