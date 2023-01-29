Моуринью: Шомуродову нужны полгода игровой практики, он заслужил играть

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о нападающем его команды Эльдоре Шомуродове.

«Что касается ситуации с Шомуродовым, он очень хороший парень, которому нужно играть. Шомуродову нужны полгода аренды, он заслужил, чтобы играть больше. Возможно, он покидает нас только на полгода, а потом вернётся. Если никто не придёт ему на замену, то можно с уверенностью сказать, что у нас будет на один вариант меньше», — приводит слова Моуринью Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Шомуродов близок к переходу в «Специю» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл восемь матчей в составе «Ромы», в которых забил один мяч. Он выступает за римлян с лета 2021 года, выиграв с командой Лигу конференций.