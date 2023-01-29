Моуринью: Шомуродову нужны полгода игровой практики, он заслужил играть
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о нападающем его команды Эльдоре Шомуродове.
«Что касается ситуации с Шомуродовым, он очень хороший парень, которому нужно играть. Шомуродову нужны полгода аренды, он заслужил, чтобы играть больше. Возможно, он покидает нас только на полгода, а потом вернётся. Если никто не придёт ему на замену, то можно с уверенностью сказать, что у нас будет на один вариант меньше», — приводит слова Моуринью Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что Шомуродов близок к переходу в «Специю» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл восемь матчей в составе «Ромы», в которых забил один мяч. Он выступает за римлян с лета 2021 года, выиграв с командой Лигу конференций.
Новость по темеМоуринью: по всей видимости, Дзаньоло останется в «Роме»
Комментарии
- 29 января 2023
-
00:23
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:00
- 28 января 2023
-
23:41
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:29
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:46
-
20:24
Партнерский контент