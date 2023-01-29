Радченко: уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе нападающего петербургского клуба Малкома во французский «ПСЖ».



«Малком – топ-игрок европейского уровня. Если ему поступает такое предложение от такого клуба, к этому нужно отнестись с пониманием. Мы все знаем, что это за команда и какого уровня футболисты там играют. Это топ-команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Такое предложение может быть один раз в футбольной карьере. Нужно пожелать ему успехов! Но ему, безусловно, будет очень тяжело. Конкуренция там очень большая и все топ-футболисты.



Конечно, для «Зенита» это потеря. Малком очень здорово сыграл первый отрезок сезона. Но у «Зенита» такой состав, что тренерский штаб найдет варианты заменить его. Это не будет такой уж глобальной проблемой для «Зенита», — приводит слова Радченко Metaratings.