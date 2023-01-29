Тен Хаг не отказался от идеи подписать в «МЮ» Френки де Йонга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов снова попытаться подписать хавбека каталонской «Барселоны» Френки де Йонга.
Об этом сообщает Barca Universal в своём «твиттере». Нидерландский специалист готов летом сделать ещё одну попытку касательно трансфера 25-летнего игрока.
Отмечается, что сам футболист в частной беседе с тен Хагом признавался ему, что готов присоединиться к стану манкунианцев летом 2023 года.
Френки стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса». В нынешнем сезоне в 23 матчах во всех соревнованиях полузащитник забил два мяча. На счету игрока также один ассист. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Каталонский клуб с 47 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры на данный момент.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик:
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