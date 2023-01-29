«Интер» хочет арендовать у «Манчестер Юнайтед» защитника Виктора Линделёфа

«Интер» начал поиски защитников на замену Милану Шкриньяру, отказавшемуся продлевать контракт с командой. Одним из кандидатов является игрок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф, которого итальянский клуб хочет арендовать. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» вряд ли согласится отпускать Линделёфа в аренду, но в «Интере» готовы рассмотреть другие способы подписания шведского футболиста или обратиться к кандидатурам из других клубов. Защитниками «Интера» могут стать Никола Миленкович из «Фиорентины» или Крис Смоллинг из «Ромы».

Отметим, что Милан Шкриньяр может покинуть «Интер» уже в зимнее трансферное окно. «ПСЖ» ведёт переговоры о досрочном приобретении футболиста, которого они хотели подписать в качестве свободного агента летом 2023 года.

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