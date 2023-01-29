Хавбек «Родины» Фищенко: предлагали играть за Азербайджан, но хочу добиться целей в России

Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко рассказал, что несколько раз получал предложение выступать за сборную Азербайджана. В этой стране родился отец футболиста.
«Говорил, что «Карабах» не хуже ЦСКА? Я и сейчас считаю, что «Карабах» не хуже ЦСКА. Команда регулярно выходит в еврокубки и не просто отбывает номер, а играет там. Да, после ЦСКА я поехал в «Карабах». Мне предложили сыграть за сборную Азербайджана сначала в товарищеском матче. Мог сыграть и в официальном и получить гражданство, но я не хотел быть легионером в РПЛ, где всегда стремился играть.
Доступен ли я для сборной России? Да, за Азербайджан я сыграл в двух товарищеских матчах, а это никак не влияет. Меня в сборную Азербайджана звали летом в последний раз, но пока что я отказываю, потому что хочу добиться своих целей в России», — приводит слова Фищенко пресс-служба «Родины» на официальном сайте.
- 29 января 2023
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