Кан высказался о поездке хавбека «Баварии» Гнабри на Неделю моды в Париже в выходной день

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан после матча 18-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:1) высказался о ситуации вокруг полузащитника мюнхенцев Сержа Гнабри. Ранее Гнабри подвергся критике из-за поездки на Неделю моды в Париже в выходной день.



«Мы переживаем один из самых сложных периодов в немецком футболе за долгое время. Мы катастрофически выступили на чемпионате мира. Мы дали игрокам достаточно времени для отдыха. Теперь ждём и требуем достойных выступлений.



Когда игрок знает, что команда переживает не лучшее время, он должен выйти и забить два-три гола, став лучшим в матче. Это была бы правильная ответная реакция. Думаю, что Гнабри это понял и теперь мы получим от него выступления, которых ожидаем», — приводит слова Кана Sky Germany.

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