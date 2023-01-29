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В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание экс-игрока «Ман Сити» Гарре

В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание экс-игрока «Ман Сити» Гарре
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о подписании контракта с аргентинским нападающим Бенхамином Гарре.

«Бенхамин Гарре – это яркий футболист высокого уровня, он прошёл школу «Манчестер Сити», где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре.

Переговоры и сама организация перехода Бенхамина в нашу команду были непростыми, но в итоге нам удалось достигнуть договорённости. Мы рассчитываем, что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет «Крыльям» достичь необходимых результатов», — приводит слова Андреева пресс-служба самарской команды в телеграм-канале.

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