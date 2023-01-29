«Акрон» подписал контракт с венесуэльским нападающим

Венесуэльский нападающий Андрес Понсе стал игроком тольяттинского «Акрона». Футболист будет выступать в новом клубе под 23-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «Акрона».

«Приветствуем Андреса и желаем успехов в составе «Акрона», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Акрон»

26-летний венесуэлец начинал карьеру в своей стране в «Депортиво Тачира». Нападающий выступал в системе итальянской «Сампдории», уходил в аренду в португальский «Ольяненсе», швейцарский «Лугано», итальянские «Ливорно» и «ФеральпиСало». С 2018 по 2021 год Понсе играл в Российской Премьер-Лиге за махачкалинский «Анжи», грозненский «Ахмат» и волгоградский «Ротор». Последние полтора сезона венесуэлец защищал цвета датского «Вайле». В сборной Венесуэлы на счету Андреса восемь матчей и один забитый мяч.