«Акрон» подписал контракт с венесуэльским нападающим

Венесуэльский нападающий Андрес Понсе стал игроком тольяттинского «Акрона». Футболист будет выступать в новом клубе под 23-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «Акрона».
«Приветствуем Андреса и желаем успехов в составе «Акрона», — написано в заявлении клуба.
Фото: ФК «Акрон»
26-летний венесуэлец начинал карьеру в своей стране в «Депортиво Тачира». Нападающий выступал в системе итальянской «Сампдории», уходил в аренду в португальский «Ольяненсе», швейцарский «Лугано», итальянские «Ливорно» и «ФеральпиСало». С 2018 по 2021 год Понсе играл в Российской Премьер-Лиге за махачкалинский «Анжи», грозненский «Ахмат» и волгоградский «Ротор». Последние полтора сезона венесуэлец защищал цвета датского «Вайле». В сборной Венесуэлы на счету Андреса восемь матчей и один забитый мяч.
- 29 января 2023
-
17:11
-
17:06
-
16:52
-
16:31
-
16:24
-
16:02
-
15:56
-
15:49
-
15:37
-
15:22
-
15:21
-
15:06
-
14:58
-
14:25
-
14:23
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29