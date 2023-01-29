Малком не собирается ставить ультиматумы руководству «Зенита» ради перехода в «ПСЖ»

У нападающего «Зенита» Малкома был разговор с руководством клуба относительно перехода в «ПСЖ», но футболист не собирается ставить ультиматумы. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Малком не просил отпустить его во Францию во что бы то ни стало. Никаких ультиматумов не было. Да, ему интересно вновь вернуться в Европу, но в зимнее трансферное окно это не самоцель», – сказал собеседник «Чемпионата».
Ранее агент бразильского футболиста в интервью «Чемпионату» заявил, что контакты с «ПСЖ» действительно были, но до конкретного предложения дело не дошло, поэтому Малком останется в «Зените», больше никаких переговоров между клубами не планируется.
В нынешнем сезоне Малком в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
- 29 января 2023
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