«Ювентус» и «Милан» попытаются приобрести Кирана Тирни, если в «Арсенал» перейдёт Фреснеда

Итальянские «Милан» и «Ювентус» заинтересованы в услугах защитника «Арсенала» Кирана Тирни, сообщает Tuttomercatoweb.
Ранее в СМИ появилась информация, что «канониры» хотят приобрести защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду, который является воспитанником «Реала». Если сделка состоится, на позицию левого защитника у лондонцев, помимо Тирни, будет претендовать ещё три футболиста: Такэхиро Томиясу, Александр Зинченко и Френседа. В таком случае высока вероятность, что «Арсенал» выставит шотландца на трансфер, а «Ювентус» и «Милан» попробуют подписать его.
Киран Тирни в текущем сезоне английской Премьер-лиги вышел на поле 15 раз, но не отметился результативными действиями.
Иван Фреснеда находится в структуре «Вальядолида» с 2020 года. Ранее он играл в «Леганесе», а с 2014 по 2018 год воспитывался в академии мадридского «Реала». Действующий контракт Фреснеды с «Вальядолидом» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131
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