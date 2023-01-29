«Арсеналу» придётся заплатить свыше € 100 млн для покупки Кайседо в январе

«Брайтон» не спешит расставаться с полузащитником Мойсесом Кайседо, которым активно интересуется лондонский «Арсенал». Клуб готов отпустить своего футболиста, если за него предложат около € 102 млн. Об этом сообщает The Independent.
Ранее появилась информация, что «Арсенал» предложил за игрока сборной Эквадора € 70+10 млн. Это уже не первое предложение «канониров», ранее «Брайтон» отклонил офферы на меньшие суммы.
21-летний Кайседо стал игроком «Брайтона» в феврале 2021 года, перейдя из эквадорского «Индепендьенте» за € 5 млн (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне Мойсес в 21 матче во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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