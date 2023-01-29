«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Брайтон» одержал победу со счётом 2:1.



На 30-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот с передачи Мохамеда Салаха. «Брайтон» отыгрался через 10 минут: ответный мяч забил защитник Льюис Данк. Ему ассистировал Тарик Лампти. Победный гол «Брайтона» на 90+2-й минуте забил японский полузащитник Каору Митома.



В предыдущем раунде Кубка Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Мидлсбро» со счётом 5:1, а «Ливерпуль» со второй попытки обыграл «Вулверхэмптон» (1:0, первая встреча завершилась вничью — 2:2).