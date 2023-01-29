Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону»

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону»
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Брайтон» одержал победу со счётом 2:1.

На 30-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот с передачи Мохамеда Салаха. «Брайтон» отыгрался через 10 минут: ответный мяч забил защитник Льюис Данк. Ему ассистировал Тарик Лампти. Победный гол «Брайтона» на 90+2-й минуте забил японский полузащитник Каору Митома.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Мидлсбро» со счётом 5:1, а «Ливерпуль» со второй попытки обыграл «Вулверхэмптон» (1:0, первая встреча завершилась вничью — 2:2).

Кубок Англии. 1/16 финала
29 января 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Эллиотт – 30'   1:1 Данк – 39'   2:1 Митома – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023