Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прибыл во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Лион». Об этом сообщил журналист Санти Ауна в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что французский клуб арендует футболиста за € 750 тысяч с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей.
За московский клуб 22-летний французский форвард в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
«Лион» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 19 матчей. Лидирует «ПСЖ» (47).
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