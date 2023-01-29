«Атлетико» одержал гостевую победу над «Осасуной» в матче 19-го тура Ла Лиги

Сегодня, 29 января, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» играла с мадридским «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберолы Рохаса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первой половине мадридский клуб уверенно контролировал матч: при равном владении игроки Диего Симеоне нанесли шесть ударов по воротам, но только один был точным. «Осасуна» отважилась на одну попытку взятия ворот, которая не закончилась голом.



Во втором тайме хозяева смогли навязать сопернику свою игру, периодически угрожая воротам Яна Облака. Но «матрасники» не только оставили свои ворота на замке, но и реализовали один из своих многочисленных моментов. На 74-й минуте после длинной передачи Родриго Де Пауля хавбек Сауль Ньигес смог выбежать из-за спин игроков «Осауны» и забить гол, воспользовавшись неразберихой в обороне соперника.



В оставшиеся минуты встречи «Атлетико» уверенно владел инициативой и довёл исход встречи до победы – 1:0.