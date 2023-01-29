Александр Мостовой назвал легионеров РПЛ, которые могли бы играть в топ-клубах Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, какие легионеры Российской Премьер-Лиги, по его мнению, способны проявить себя в главных европейских лигах.
«Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос — эти футболисты могли бы спокойно играть в Европе. Для нас это не должно быть новостью. Выбор за ними — если они захотят, то смогут спокойно уйти и играть в европейских клубах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой в услугах форварда «Зенита» Малкома заинтересован чемпион Франции — «Пари Сен-Жермен». Позже «Чемпионат» сообщил, что у нападающего «Зенита» был разговор с руководством клуба относительно перехода в «ПСЖ», но футболист не собирается ставить ультиматумы.
- 29 января 2023
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