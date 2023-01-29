Пиоли — о неудачной серии «Милана»: два года у нас не было такого сложного периода

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении своих подопечных от «Сассуоло» (2:5) в матче 20-го тура Серии А, а также прокомментировал неудачную серию «россонери».



«В перерыве я был уверен, что мы можем вернуться в игру. Мы создали много моментов, но заработанный пенальти в начале второго тайма сильно повлиял на нас. Мы должны найти решение. Всё, что работало последние несколько лет, теперь работает с трудом.



Никто не хотел так проигрывать, но последние несколько матчей нас не радуют, и мы должны реагировать. Теперь нам нужно не переставать верить в себя и начать работать ещё усерднее. Наша цель — попасть в Лигу чемпионов по итогу сезона и хорошо выступить в 1/8 финала турнира.



Вот уже два года у нас никогда не было такого сложного времени. Это моменты, которые никто никогда не хотел бы испытать, но их нужно преодолевать, а для этого нужно работать лучше», — приводит слова Пиоли журналист Альфредо Педулла.

Новость по теме «Милан» разгромно проиграл «Сассуоло». У Берарди гол и три результативные передачи

Видео: Ким Кардашьян гуляет по Лос-Анджелесу в футболке «Ромы»