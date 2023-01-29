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Гол Ляказетта помог «Лиону» в гостях переиграть «Аяччо» в матче Лиги 1

Гол Ляказетта помог «Лиону» в гостях переиграть «Аяччо» в матче Лиги 1
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Сегодня, 29 января, состоялся матч французской Лиги 1, в котором «Аяччо» принимал «Лион». Финальный свисток главного арбитра Франсуа Коти зафиксировал уверенную победу гостей со счётом 2:0.

Первый гол лионцы забили на 20-й минуте, его автором стал 20-летний полузащитник Йоанн Лепенан. На 71-й минуте преимущество гостей удвоил форвард Александр Ляказетт, ему ассистировал аргентинский защитник Николас Тальяфико.

Благодаря победе команда из Лиона набрала 28 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Аяччо» (15) – на 18-й позиции, в зоне вылета.

Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
0 : 2
Лион
Лион
0:1 Лепенан – 20'   0:2 Ляказетт – 71'

В другом матче игрового дня «Тулуза» также на выезде оказалась сильнее «Страсбурга» благодаря дублю Тейса Даллинги. Единственный мяч хозяев на счету четырёхкратного победителя Лиги Европы Кевина Гамейро.

Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Гамейро – 20'   1:1 Даллинга – 25'   1:2 Даллинга – 51'
Удаления: Гамейро – 90+2' / нет
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