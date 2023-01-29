Гол Ляказетта помог «Лиону» в гостях переиграть «Аяччо» в матче Лиги 1

Сегодня, 29 января, состоялся матч французской Лиги 1, в котором «Аяччо» принимал «Лион». Финальный свисток главного арбитра Франсуа Коти зафиксировал уверенную победу гостей со счётом 2:0.



Первый гол лионцы забили на 20-й минуте, его автором стал 20-летний полузащитник Йоанн Лепенан. На 71-й минуте преимущество гостей удвоил форвард Александр Ляказетт, ему ассистировал аргентинский защитник Николас Тальяфико.



Благодаря победе команда из Лиона набрала 28 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Аяччо» (15) – на 18-й позиции, в зоне вылета.

В другом матче игрового дня «Тулуза» также на выезде оказалась сильнее «Страсбурга» благодаря дублю Тейса Даллинги. Единственный мяч хозяев на счету четырёхкратного победителя Лиги Европы Кевина Гамейро.